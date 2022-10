Gaetano, il siparietto sulla sua entrata in campo con la Roma

Gianluca Gaetano ha giocato 15 minuti di buon livello contro la Roma, ma al suo ingresso un inviato Dazn avrebbe visto un simpatico siparietto

Una partita vinta, una partita comunque sofferta quella del Napoli contro la Roma. Victor Osimhen ha regalato i tre punti e nuovamente la vetta solitaria. I partenopei continuano a macinare terreno, con una vittoria che allontana momentaneamente il Milan.

Dentro la vittoria la sorpresa: Luciano Spalletti fa entrare Gianluca Gaetano. Il calciatore scuola Napoli, che nella scorsa stagione ha giocato nella Cremonese in Serie B, ha giocato contro la Roma. Un po’ di incredulità in chi lo ha visto entrare al posto di Zielinski, specialmente la sua.

Il simpatico siparietto

A quanto pare Gianluca Gaetano è rimasto stupito dalla scelta di Luciano Spalletti, tanto che prima dell’entrata in campo avrebbe esclamato con stupore. A riportare il retroscena è l’inviato a bordo campo per Dazn, che avrebbe specificato che Gaetano ha esclamato “Davvero io?”. Un’esclamazione che di certo non può che far piacere ai tifosi azzurri, che vedono la voglia di fare di un centrocampista che per ora il campo lo ha visto poco.

La prestazione contro la Roma non è passata inosservata, specialmente perché il calciatore italiano ha dimostrato di poter sostituire degnamente Piotr Zielinski. Per ora è ancora presto per dirlo, ma Gaetano potrebbe essere il centrocampista giusto per il futuro dei partenopei. Aurelio De Laurentiis e la società credono in lui, tanto che in estate hanno preferito non mandarlo in prestito. Ora tutto passa da lui: potrà guadagnarsi la fiducia di un’intera città?