Gaetano, la Salernitana ci pensa concretamente

Gaetano ritornerà a Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in prestito. Per lui si muove la Salernitana

Quelle vissute da Gaetano alla Cremonese si ritrovano ad essere due stagioni da sogno. Il centrocampista di proprietà del Napoli sembra però ora destinato al ritorno a casa, con un futuro da decifrare.

Il classe 2000 è diviso tra la possibile permanenza e l’ennesimo prestito, ma una cosa è sicura: per lui è il momento di confrontarsi con la Serie A. Il Napoli lo valuterà nel corso del ritiro estivo, con la forte possibilità che possa giocarsi la conferma in azzurro. In caso, ci sarebbe una squadra pronta a prendersene carico.

La Salernitana punta al calciatore

I granata vogliono salvarsi il prima possibile per la prossima stagione. Iervolino e Walter Sabatini sembrano voler costruire una squadra capace di stupire ancor di più rispetto a quanto visto in questo finale di campionato. Un finale che ha visto parecchia sofferenza all’ultima giornata, per una squadra che avrà decisamente bisogno di esperienza e personalità nella propria rosa.

La Salernitana vuole mantenere, ancora una volta, la Serie A e Gaetano potrebbe essere per loro l’innesto giusto. Il talentuoso centrocampista partenopeo è in netta crescita e in questa stagione ha trascinato – insieme a Fagioli – la Cremonese dalla Serie B alla Serie A. Una stagione di crescita continua per la squadra dell’ormai ex tecnico Fabio Pecchia, che li ha portati ad una storica promozione. Ora non si sa quale sarà il futuro del centrocampista italiano del Napoli, ma sicuramente i granata cercheranno di fare il loro.