Gaetano via da Napoli a Gennaio?

Secondo quanto riportato da Sky, Gaetano potrebbe lasciare i partenopei nel mese di gennaio. Il centrocampista vorrebbe trovare più spazio

Gianluca Gaetano potrebbe lasciare Napoli, almeno in prestito, durante la finestra invernale di calciomercato. Il calciatore non sta trovando il minutaggio necessario a vederlo crescere, tanto che vorrebbe cambiare aria.

Durante gennaio potrebbe finire dunque per andare in prestito da qualche altra parte, per giocarsi le sue chances da titolare e puntare a tornare in azzurro per dire ancor di più la propria. A parlarne è Sky Sport Italia, che evidenzia come ci sarebbero in corso dei contatti tra Federico Pastorello e il Napoli, che starebbero pensando al trasferimento.

Pastorello in Turchia

L’agente del giocatore sarebbe stato visto in Turchia per parlare con gli emissari degli azzurri. A parlarne è Luca Marchetti, che ha evidenziato come le possibilità di prestito a gennaio per il centrocampista siano abbastanza elevate. Lui vuole giocarsi le sue chances in Serie A, quindi è probabile parta.

Luca Marchetti ha spiegato: “con Pastorello si parla di Gaetano per mandarlo a giocare altrove a gennaio? E’ così: si vuole capire quale sia il progetto su di lui. E’ stato buttato dentro in qualche occasione, ma il ragazzo, già un anno fa, ha dimostrato di poterci stare in qualche compagine di Serie A. Magari non a Napoli. Possono essere arrivate delle offerte e bisogna decidere se sia più utile tenerlo in rosa per farlo crescere o mandarlo a giocare in una squadra dove avrebbe più continuità, ma vivrebbe vibrazioni diverse. Valutazioni in corso”.