Gaetano richiesto dal Frosinone: possibile prestito

I partenopei sembrano intenzionati a far giocare maggiormente Gaetano, con la voglia di mantenere però il suo cartellino

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il Frosinone avrebbe richiesto il prestito di Gaetano al Napoli. Una trattativa che potrebbe finire per essere last minute, specialmente perché il tempo scorre veloce e il mercato si avvicina alla chiusura.

I partenopei sembrano aver aperto alla possibilità di trasferimento del giovane giocatore, che potrebbe raccimolare minuti in Serie A e ritagliarsi uno spazio nel Napoli del futuro. Anche se un mese fa il suo agente apriva ad un arrivederci.

Le parole del suo agente

Ecco cosa fu detto: “Il futuro di Gianluca Gaetano è tutto da decifrare, dovremo capire l’aspettativa dell’allenatore su di lui: a Castel di Sangro tornerà a correre, per me è un talento inespresso che meritava più chance, deve avere l’anno della consacrazione e giocare con continuità. I giocatori di talento lo diventano giocando, che sia a Napoli o da un’altra parte”.

Nulla di fraintendibile, il calciatore sembra destinato a salutare momentaneamente il capoluogo campano per trasferirsi in Ciociaria. Un trasferimento che gli consentirebbe di alzare l’asticella e provare a mettersi in mostra proprio agli occhi della squadra in cui è cresciuto. A Napoli lo vedono come un potenziale crack futuro e già Spalletti aveva deciso di tenerlo con se per provare a valorizzarlo. Rudi Garcia vuole mandarlo a fare esperienza, conscio che non troverebbe spazio nel suo Napoli. La possibilità in un club che gioca per non retrocedere è ghiotta, vedremo come si concretizzerà.