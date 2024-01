Gaetano vuole lasciare il Napoli: gli azzurri lo mettono sul mercato

Gianluca Gaetano vuole lasciare Napoli per giocare di più e la società sembra intenzionata ad accontentare la sua richiesta. Il centrocampista è già sul mercato

Il minutaggio di Gianluca Gaetano con il Napoli non è dei migliori, quest’anno. Il centrocampista italiano è visto come tra gli ultimi nelle gerarchie di Walter Mazzarri, che preferirebbe vederlo andare giocare in prestito.

Questo è, infatti, ciò che potrebbe accadere. Il giovane centrocampista classe 2000 potrebbe salutare Napoli in questa finestra di mercato, per trasferirsi ancora in Serie A. Una squadra italiana ha già, infatti, richiesto informazioni agli azzurri. Gaetano potrebbe raggiungere un altro ex Napoli.

La Salernitana si fa avanti

La società campana sembra aver già richiesto informazioni al Napoli per poter provare a prendere Gianluca Gaetano. Non è la prima volta che la Salernitana si avvicina al centrocampista, già nella scorsa stagione aveva tentato un approccio, e potrebbe nuovamente riprovarci. Iervolino starebbe pensando se affondare subito il colpo o meno, con Walter Sabatini pronto ad assecondare il Napoli.

Gaetano avrebbe già dato il suo consenso ad un’eventuale prestito, dove raggiungerebbe l’ex compagno Alessandro Zanoli che è andato a Salerno proprio in questa sessione di calciomercato. La Salernitana, dopo aver ceduto Bohinen, cerca qualcuno proprio a centrocampo e Gaetano sarebbe il profilo giusto per coprire quel buco. Giovane, di prospettiva, con voglia di giocare e mettersi in mostra. Gianluca Gaetano a Salerno troverebbe un ambiente stimolante e potenzialmente utile alla sua crescita. L’unico problema potrebbe essere l’aspettativa di arrivare ad una salvezza che, al momento, sembra sempre più lontana per la società granata.