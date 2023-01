Gagliardini-Inter, la storia si avvicina alla fine. E c’è già l’interesse di alcuni club di Serie A

È un’Inter in scadenza quella che ci accompagnerà da gennaio in poi. Moltissimi calciatori hanno il contratto in scadenza, tra cui molte colonne neroazzurre: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dzeko o di qualche pedina meno importante come Darmian, D’Ambrosio o l’infortunato Dalbert. Alcuni di questi stanno trattando per il rinnovo, altri invece sono sicuri di andar via a fine stagione con la fine del contratto.

Roberto Gagliardini è uno di questi che appartiene all’ultima categoria. Il centrocampista bergamasco dirà addio ai neroazzurri dopo sei stagioni e mezzo. A Milano ha fino ad ora giocato per ben 170 partite, messo a segno 16 goal e collezionato 9 assist. Partito titolare a gennaio 2016, pian piano il classe 94′ è sceso nelle gerarchie con i diversi allenatori interisti, diventando un utile pedina per il turnover.

La dirigenza neroazzurra lascerà scadere il suo contratto “naturalmente”, poenendo così fine a questo lungo rapporto. A confermare ciò sono diverse fonti giornalistiche, tra cui anche “La Gazzetta dello Sport”. L’Inter pagò il centrocampista ben 20 milioni più 2 di bonus, ed ora lo perderà a zero. L’ultima speranza per l’Inter per incassare qualcosa è che il Torino tenti un tardivo affondo nelle prossime settimane. I dirigenti nerazzurri, a ogni modo, non si illudono: hanno da tempo compreso qual è la volontà del centrocampista ex Atalanta. Gagliardini punta ad accasarsi come free-agent alla squadra che saprà garantirgli l’ingaggio più alto. E da svincolato può puntare di certo a squadre più grandi.

Infatti secondo La Gazzetta, qualora Gagliardini si svincolasse, ci sono già due club altamente interessanti al calciatore: “Roberto Gagliardini è finito sul taccuino di Lazio e Monza per la prossima stagione, quando presumibilmente non sarà più sotto contratto con il club nerazzurro.”.