Gaia, esce dallo studio di “Domenica In” in lacrime

Continuano le polemiche sulla classifica finale del festival di Sanremo. A vincere la gara, è stato, inaspettatamente, Olly. Altrettanto scioccante è stato il sesto posto di Giorgia; tutti la davano per vincitrice.

Tali esiti sono stati oggetto di discussione e confronto a “Domenica In”. Mara Venier, ieri, ha ospitato nel suo studio tutti i cantanti dell’edizione di quest’anno. Tra gli artisti di passaggio, c’è stata anche Gaia, arrivata ultima nella classifica del televoto.

A far notare tale risultato, è stato Davide Maggio. Il giornalista, che ha discusso anche con Elodie, ha preso il microfono e ha esordito, dicendo: “Sei ultima dopo Marcella Bella con lo 0,32%”. Gaia, con le lacrime agli occhi, ha difeso la sua canzone e la sua esperienza all’Ariston: ” Ci può stare, sono comunque felice di quello che ho portato in questa settimana al Festival”.

In studio, dopo l’affermazione indiscreta di Maggio è partito un dibattito. Gaia non ha attaccato il giornalista, ed educatamente, ha cercato di capire la sua osservazione: “È giusto che ci siano punti di vista diversi. Si spera che ci sia ancora la possibilità di dire tutto ciò che pensiamo, in maniera anche discordante.”

Mara Venier non ha affatto gradito l’intervento del suo ospite e non ha esitato a prendere le parti della giovane cantante, ex concorrente di Amici. La conduttrice, rivolgendosi a Davide, ha detto: “Ma la mia domanda è: <Che cosa è cambiato con questa tua affermazione?> Potevi anche non dargliela questa notizia”. Gaia ha posto fine alla questione, abbracciando il giornalista. La cantante ha, infine, lasciato lo studio in lacrime.