Gaia Gozzi, parla del suo ex fidanzato: “Se ami una persona la devi rispettare, lasciarla libera”

La vincitrice dell’ultima edizione Amici Gaia Gozzi. La ragazza, arrivata anni prima alla finale di X-Factor, ha trionfato al talent firmato Maria De Filippi. In una recente intervista, la giovane cantante ha voluto raccontare la sua vita ora fuori dal programma.

LA SUA VITA LONTANO DALLE TELECAMERE – Finito il programma, la cantante ha deciso di rimanere a Roma. La famiglia di Gaia è infatti a Mantova, una delle zone più critiche in questa emergenza Coronavirus. Parlando di amore, la ragazza ha parlato di Change, una delle sue canzoni di successo che vede come protagonista una donna ferita. La cantante ha rivelato che il brano parla anche un po’ di lei, della sua storia con l’ex fidanzato.

“Ho dimenticato, talvolta, di cercare la mia felicità” – “Il dolore è un’esperienza universale”, ha così raccontato Gaia in un’intervista a Grazia, riferendosi sia all’ambito professionale che a quello privato. Riguardo quest’ultimo, la giovane ha voluto parlare della sua ultima relazione che, a quanto compreso dalle sue parole, non è stato poi tanto sano. Infatti, dal suo racconto la vede mettersi in secondo piano, mettendo al primo posto il suo ex:

“Ho sofferto anche nella vita privata: avevo una relazione e talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo troppo alcune parti di me. […] Un rapporto è fatto da due persone diverse che camminano insieme, accanto, non da due individui che si fondono in uno solo. Se ami una persona la devi rispettare, lasciarla libera”.

E ORA? – E se in passato il cuore della talentuosa cantante ha sofferto, ora qualcuno è riuscito a conquistarlo e guarire le sue ferite? Gaia Gozzi rivela di essere innamorata solo della musica. La giornalista, però, alla risposta della cantante ha scritto nella video chiamata: “Ho capito: non vuole rispondere”.