Gakpo, c’è anche la Juventus

Cody Gakpo sta vivendo una stagione da urlo tanto da aver attratto varie squadre su di lui. Anche la Juventus lo avrebbe puntato, ma costa tanto

Il mondiale in Qatar ha definitivamente consacrato Cody Gakpo come uno dei talenti più splendenti d’Europa e non solo. Il calciatore olandese sta vivendo una stagione sfolgorante, con la manifestazione in Qatar che ha aumentato le sue quotazioni in ottica mercato.

Se prima il suo prezzo di mercato si aggirava tra i 45 e i 50 milioni di euro, adesso potrebbero anche non bastare 60 milioni per strapparlo dalle mani del PSV. Gli olandesi sembrano intenzionati a cederlo solo a fine stagione, quando probabilmente il suo cartellino peserà ancora di più. Il giocatore è cercato anche dalla Juventus, che non sembra essere in vantaggio.

Juventus alle strette

Su Gakpo, al momento, c’è forte l’interesse del Manchester United che in estate potrebbe provare l’assalto definitivo. In questa stagione il calciatore olandese ha collezionato 24 presenze, con 13 gol e 17 assist solo con il Psv Eindhoven. In Qatar con l’Olanda, invece, il giocatore ha giocato 5 partite segnando 3 reti.

Un bottino di tutto rispetto, che gli sta aprendo le porte del mercato. Anche Ruud Van Nistelrooy, suo allenatore, ha parlato della questione. Ecco cosa ha detto: “Dobbiamo essere consapevoli che di fronte a determinate cifre è impossibile dire di no. Potessi scegliere, preferirei partisse in estate, ma c’è il rischio che possa andarsene già ora“. Il giocatore quindi potrebbe partire nella prossima finestra di mercato, anche se la probabilità è che vada via durante l’estate.