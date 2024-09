Galatasaray, Osimhen in tribuna nell’ultima partita per un curioso motivo

L’attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen, non ha giocato l’ultima partita di campionato della squadra turca e ha visto la partita dalla tribuna per un curioso motivo che nelle ultime ore sta sorprendendo anche gli stessi social.

Come riporta il giornalista nigeriano Buchi Lama, il calciatore non è potuto essere della gara perché la partita era stata già programmata quando Osimhen non era ancora un calciatore del Galatasaray: “Victor Osimhen non gioca oggi per il Galatasaray perché non era un giocatore del Gala quando questa partita era originariamente programmata, ma è allo stadio a sostenere i ragazzi! Di nuovo!”

NEL MESE DI GIUGNO E’ ARRIVATA UN’OFFERTA TRA I 180 E 200 MILIONI DI EURO PER ACQUSITARE LE PRESTAZIONI SPORTIVE DI OSIMHEN E KVARA: PROPOSTA BOCCIATA DA ANTONIO CONTE MA INIZIALMENTE VALUTATA DA AURELIO DE LAURENTIIS

A giugno scorso, il PSG aveva tentato di concretizzare un affare impressionante, avanzando un’offerta complessiva che si aggirava tra i 180 e i 200 milioni di euro per assicurarsi sia Osimhen che Kvaratskhelia. Tuttavia, quella proposta fu inizialmente valutata da De Laurentiis, ma alla fine fu accantonata, in quanto Antonio Conte si oppose fermamente alla vendita del georgiano.