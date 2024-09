Galatasaray, si è già dimesso il direttore sportivo che ha orchestrato il colpo Victor Osimhen

L’avventura di Victor Osimhen è iniziata nel migliore dei modi grazie alla prima vittoria in campionato con la sua nuova squadra. Protagonista anche l’ex Napoli, il quale, al termine della partita ha dichiarato: “Sono così felice di essere qui. Era la prima volta che incontravo i nostri tifosi. È stata una bellissima sensazione”.

Quando ho sentito dell’interesse del Galatasaray, è stata una grande offerta. Tutti sanno che il Galatasaray è un club enorme. Prima partita? Pensavo di aver segnato il gol, ma poi ho saputo che Abdülkerim aveva toccato il pallone. Tra me e Icardi non c’è rivalità, è già una leggenda”.

“Ho cose da imparare da lui. Anche Batshuayi è un giocatore fondamentale. Sarà più una sorta di collaborazione. Anche per me è un privilegio giocare con loro. Posso dire che sono venuto per completarli”, ha dichiarato l’ex numero nove del Napoli ora in prestito al Galatasaray.

GALATASARAY, SI E’ GIA’ DIMESSO IL DIRETTORE SPORTIVO CHE HA ORCHESTRATO IL COLPO VICTOR OSIMHEN

Cenk Ergun si è dimesso qualche ora fa. Solo pochi giorni fa dichiarava: “È un trasferimento straordinario. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato. Spero che possa essere un contributo importante per la bella stagione che aspetta il Galatasaray. Noi facciamo sempre il nostro dovere cercando di soddisfare quelle che sono le richieste del club”.

“Il trasferimento potrà avere un seguito? Intanto concludiamo tutte le questioni per il meglio, poi avremo un po’ di tempo per valutare la situazione”. Nei suoi primi giorni al Galtasaray, quindi, per Osimhen mancherà comunque una figura chiave per il suo trasferimento in Turchia.