Galatasaray sulle tracce di Mario Rui, ma il portoghese chiede una buonuscita

Il Galatasaray ha mostrato un forte interesse per Mario Rui, con l’intenzione di portarlo in Turchia e farlo ricongiungere a Victor Osimhen, ex compagno di squadra al Napoli.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma, le proposte avanzate dal club di Istanbul non avrebbero convinto il terzino portoghese, che non sembra intenzionato a lasciare Napoli senza ottenere prima una sostanziosa buonuscita.

Chieste cifre significative

Mario Rui, il cui contratto con il Napoli scade nel 2026, avrebbe infatti richiesto una cifra significativa per accettare la cessione. In particolare, il giocatore avrebbe chiesto sei milioni di euro come condizione per il suo addio. Una somma che il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a pagare.

Nonostante il tentativo del suo agente, Mario Giuffredi, di mediare e trovare una soluzione, sembra che le parti siano sempre più distanti. In mancanza di un accordo economico soddisfacente, il difensore portoghese preferirebbe restare a Napoli, anche se dovesse rimanere fuori rosa.

La situazione appare complicata, dato il lungo contratto che lega Mario Rui al club azzurro, e potrebbe evolvere in uno stallo prolungato.