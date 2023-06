Galtier libero dal PSG: occasione Napoli, ADL ci ha già pensato in passato

Christophe Galtier sembra ormai destinato a salutare Parigi, considerando anche che il Paris Saint Germain ha deciso di virare su un altro allenatore. Il Napoli sarebbe intenzionato a fare un sondaggio

Dopo essersi liberato dal Paris Saint Germain, Cristophe Galtier potrebbe diventare il piano B di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro sembra intenzionato a proporre all’ex allenatore di Paris Saint Germain e Lille un contratto e, secondo alcune indiscrezioni, ci potrebbe già essere anche la possibilità di un accordo già arrivato.

Le due parti già si conoscono, visto anche che un paio di anni fa il presidente azzurro ha avuto lunghi contatti proprio con l’allenatore. Poi non si è fatto nulla, ma semplicemente perché Aurelio De Laurentiis preferì virare su Luciano Spalletti che si è dimostrato una scelta vincente. Ora va, però, sostituito e il tecnico francese potrebbe essere la pista giusta.

Dopo l’esonero potrebbe arrivare

A facilitare la cosa ci sarebbe l’esonero, ormai cosa certa, di Cristophe Galtier proprio con il Paris Saint Germain. A pesare sulla decisione sarebbero gli scarsi risultati in campo europeo di quest’anno, oltre il rischio avuto in Ligue 1 con il Lens arrivato ad un solo punto dai campioni di Francia in carica.

Al posto di Galtier, ora, al Paris Saint Germain potrebbe arrivare Julian Nagelsmann. L’allenatore ex Bayern Monaco è in trattativa con i francesi, che a loro volta sono in trattativa con i tedeschi. L’allenatore è in pole, ma da non dare per scontata anche la candidatura di Luis Enrique che potrebbe tornare di moda dovesse fallire l’assalto al tecnico tedesco.