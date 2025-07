Gambardella nel futuro del Napoli: contratto per blindarlo

Vittorio Gambardella ha firmato il suo primo contratto con i partenopei. Il difensore classe 2006 si lega così al club partenopeo con un triennale, con l’aspettativa di poter presto debuttare in prima squadra

Futuro azzurro

Mentre il Napoli del presente continua a lavorare per ottenere nuove vittorie, dietro le quinte i partenopei lavorano per ottenere nuovi successi futuri. Gli scudetti degli ultimi tre anni non possono e non devono essere punti d’arrivo, ma un inizio. I partenopei hanno bisogno di progettualità e di arrivare prima sui talenti futuri e sembra che la voglia ci sia tutta.

Il primo passo è quello di provare a creare giocatori dal proprio settore giovanile, così come aiutare la nazionale a rialzarsi dalle macerie di una gestione non propriamente salubre per il nostro calcio. Il primo passo sembrerebbe essere il contratto di un giovane del vivaio azzurro.

Primo contratto per Gambardella

Si parla di Vittorio Gambardella, classe 2006 nato e cresciuto a Napoli che è nel settore giovanile azzurro quasi praticamente dai primi calci al pallone. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili azzurre e potrebbe in futuro diventare un difensore titolare della prima squadra o almeno glielo si augura. Il giovane difensore ha da poco firmato un triennale con i partenopei, ma intanto giocherà in Primavera.