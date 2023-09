“Garcia esonerato? Difficile”. Crollano le quote dell’addio

Nel giro di poche ore sono crollate le quote di potenziale addio di Rudi Garcia, con la partita con il Braga che potrebbe segnare una svolta per l’addio del francese

La panchina del Napoli traballa e non è una novità. Le ultime uscite hanno mostrato un Napoli non sempre lucidissimo e che sembrava fin troppo fuori dagli schemi. I calciatori dei partenopei non sembrano tanto motivati, almeno rispetto all’anno scorso, e molte delle colpe vengono date al cambio di allenatore.

Rudi Garcia sta cercando di dare un’identità propria alla squadra, ma ci si trova davanti alla possibilità che il ciclo del Napoli possa essere finito ancor prima di iniziare. Le gare contro Braga e Bologna saranno decisive, specialmente perché l’allenatore francese potrebbe ritrovarsi a quel punto alla porta. Anche se il pericolo potrebbe essere scongiurato per vari fattori.

Aurelio De Laurentiis non vuole pagare più allenatori

Con la causa Spalletti in corso, che potrebbe aiutare in tal senso, il Napoli non se la sentirebbe di esonerare Rudi Garcia così presto. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe pagare due allenatori in questo momento della stagione, tanto che si vorrebbe continuare con il francese sperando che i risultati si raddrizzino.

La situazione al momento, però, sembra essere complicatissima. Aurelio De Laurentiis vuole partecipare al mondiale per club del 2025 e per potervi accedere sarà necessario piazzarsi in uno dei posti Champions League del campionato. Al momento la situazione è difficile, specialmente perché le tre davanti volano e il Napoli è ancorato al terreno da una situazione pessima.