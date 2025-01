Garnacho al Napoli, c’è il sì

Alejandro Garnacho avrebbe dato il proprio consenso al trasferimento al Napoli. La trattativa sembra poter decollare presto, dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia

Sono ore turbolente in ottica calciomercato. La Juventus ha chiuso con Antonio Costa del Vitoria Guimaraes e si appresta a prendere in prestito secco Randal Kolo Muani, con il Napoli che invece sta per far partire Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint Germain.

Non ci sono mai stati dubbi sull’addio del georgiano in questa finestra di calciomercato invernale, con i partenopei che incassano poco più di 70 milioni di euro dalla sua cessione. Soldi che verranno subito reinvestiti, con Alejandro Garnacho in prima fila per diventare il post Kvara. L’argentino ha già dato il proprio consenso alla trattativa.

Manca il sì del Manchester United

E se il sì del calciatore è già arrivato, manca solo quello dei Red Devils. Un sì che, però, i partenopei potrebbero faticare a trovare. Infatti, il Manchester United – secondo alcuni media inglesi – sarebbe su un prezzo di cartellino di circa 60 milioni di euro. La trattativa potrebbe sbloccarsi, però, grazie alla volontà del calciatore e al suo essere scivolato indietro nelle gerarchie di Ruben Amorim.

Il calciatore spagnolo naturalizzato argentino, infatti, è addirittura diventato una riserva e fatica ad iniziare le partite dal primo minuto. Il Napoli starebbe provando a forzare con i Red Devils, con la voglia di provare a chiudere con un’offerta da 45 milioni di euro. La quadra potrebbe trovarsi a metà, con i partenopei che potrebbero addirittura ritrovarsi a spendere 50/55 milioni di euro più bonus.