Garnacho fuori dai piani di Amorim: il Napoli osserva con interesse

Alejandro Garnacho, giovane talento argentino del Manchester United, sembra destinato a lasciare Old Trafford. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui The Athletic, il nuovo allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ha comunicato al giocatore che non rientra nei suoi piani per la prossima stagione

La decisione arriva dopo una stagione deludente per il club inglese, culminata con la sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham e un piazzamento negativo in Premier League. Garnacho, classe 2004, era considerato uno dei prospetti più promettenti dell’accademia dello United. Tuttavia, la sua esclusione dalla finale europea e le successive dichiarazioni critiche nei confronti dell’allenatore hanno incrinato il rapporto tra le parti. Il giocatore ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per il poco spazio concessogli, mentre il fratello e agente ha accusato Amorim di averlo “scaricato”.

Il Manchester United avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Garnacho intorno ai 60 milioni di sterline. Tra i club interessati al giovane esterno figura anche il Napoli, alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della prossima stagione. Il club partenopeo, che sta monitorando diversi profili per rafforzare il reparto avanzato, vede in Garnacho un’opportunità di mercato da non sottovalutare, soprattutto per la sua giovane età e il potenziale di crescita.

Oltre al Napoli, anche altri club europei, tra cui Chelsea e alcune squadre della Liga, avrebbero manifestato interesse per il giocatore. La situazione è in evoluzione, ma è chiaro che Garnacho rappresenta un’opportunità importante per molte società che vogliono investire su un talento già esperto a livello internazionale.

Cessione dovuta?

Per il Manchester United, la cessione di Garnacho potrebbe rappresentare una fonte importante di finanziamento per il mercato in entrata. Il club inglese è impegnato in una profonda ristrutturazione della rosa, con l’obiettivo di tornare competitivo sia in Premier League che in campo europeo.

In conclusione, il futuro di Alejandro Garnacho sembra ormai lontano da Manchester. Il Napoli resta alla finestra, pronto a inserirsi in una trattativa che potrebbe diventare una delle più calde del mercato estivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove proseguirà la carriera del giovane argentino.