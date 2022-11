Garnacho, il Manchester United non ha paura della Juventus

Alejandro Garnacho è da tempo nel mirino della Juventus, con il Manchester United che però sembra essere sicuro di poter trattenere il calciatore

Secondo fonti inglesi, lo United sarebbe tranquillo per quanto riguarda il futuro di Garnacho. Oltre ad aver giocato più volte in prima squadra, ha rappresentato la squadra Under 21 nel Papa John’s Trophy, segnando anche. Il giovane è cercatissimo dalla Juventus, ma per ora sono solo voci.

Garnacho potrebbe comuque trovarsi contro la squadra bianconera nel nuovo anno, in Europa League. Ad oggi ha giocato l’ultima partita europea per 79 minuti contro lo Sheriff Tiraspol, dimostrando di poter essere un calciatore molto valido per i red devils.

Voci dall’Inghilterra

A riportare la notizia anche il Mirror, che dice:”Alejandro è un grande giocatore con un grande potenziale di crescita”, ha dichiarato in estate l’allenatore dell’Argentina Under 20 di Garnacho, Javier Mascherano. “È chiaro che giocando nel club per cui gioca, e soprattutto per l’importanza che il suo club gli dà per il futuro, sta a lui dimostrare di cosa è capace”. Il fuoriclasse spagnolo ha impressionato anche l’ex stella del Man Utd Paul Scholes durante la vittoria contro lo Sheriff. Scholes, che ha giocato con un giovane Cristiano Ronaldo nel primo periodo di permanenza della stella portoghese all’Old Trafford, ha visto delle somiglianze tra l’ultimo arrivato e un uomo che è arrivato con simili attenzioni al suo debutto. “Questo pubblico ama lo spettacolo e lui lo ha offerto stasera”, ha detto Scholes a BT Sport.

Mi ha quasi ricordato un giovane Cristiano, con la sua abilità e la sua sicurezza nel portare la palla a terra”.“Sono rimasto impressionato dal modo in cui riusciva ad attaccare con entrambi i piedi e dall’imprevedibilità. È un ragazzo di 18 anni e ha un grande futuro al Manchester United'”.