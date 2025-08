Garnacho torna in auge per il Napoli, ma la trattativa è complicata

Alejandro Garnacho lascerà quasi sicuramente Manchester, con il Napoli che sta provando a trattarlo. Le negoziazioni, però, sembrano più complicate del previsto: il giocatore non vuole lasciare la Premier League e questo potrebbe chiudere ai campioni d’Italia

Garnacho torna di moda dalle parti di Napoli

Non è un mistero che i partenopei vogliano prendere un esterno e Alejandro Garnacho sarebbe il profilo preferito. I partenopei stanno provando a trattarlo e a convincere il calciatore e il suo entourage,

Il problema, però, sarebbe grosso. Il giocatore vorrebbe restare in Premier League e ogni tentativo da club all’infuori dell’Inghilterra, per ora, è stato mandato al mittente. Al calciatore, oltre a quellle del Napoli, sono arrivate offerte dalla Spagna, dalla Francia e dalla Germania ma nulla che sembra possa ingolosirlo.

Dove va Garnacho?

Il giovane talento argentino sembrerebbe destinato ad un trasferimento all’interno della Premier League. Infatti, a muoversi su di lui c’è il Chelsea con il Napoli che pian piano si sta defilando. I londinesi avrebbero già un principio d’accordo con l’argentino, tanto che vorrebbero chiudere la trattativa al prima possibile. Il Napoli, così come chiunque altro in Europa, dovrà mettersi il cuore in pace e andare su altri obiettivi. Garnacho vuole restare in terra inglese.