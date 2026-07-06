Garnacho torna nei radar del Napoli: il Chelsea apre alla cessione

Il nome di Alejandro Garnacho torna a circolare con forza in orbita Napoli. Dopo il tentativo sfumato nel mercato di gennaio 2025, quando il club azzurro aveva individuato nell’argentino il possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, la pista potrebbe riaprirsi in questa sessione estiva

Napoli alla riscossa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea sarebbe disposto a valutare la cessione dell’esterno offensivo classe 2004 per una cifra vicina ai 40 milioni di sterline, pari a circa 46,5 milioni di euro. Un investimento importante, ma inferiore rispetto alle richieste che avevano fatto saltare la trattativa con il Manchester United un anno e mezzo fa.

Il talento argentino, nonostante le indiscutibili qualità, non è riuscito a lasciare il segno nella sua esperienza londinese. Nell’ultima stagione ha collezionato 43 presenze complessive, realizzando 8 reti, numeri che non sembrano aver convinto definitivamente il Chelsea a puntare su di lui anche per il futuro.

E allora?

Il Napoli segue con attenzione l’evoluzione della situazione. La società è alla ricerca di rinforzi offensivi e Garnacho rappresenta un profilo giovane, di prospettiva e con ampi margini di crescita. Tuttavia, prima di affondare il colpo, il club dovrà valutare attentamente la sostenibilità economica dell’operazione e l’eventuale concorrenza di altre squadre.

Tra queste c’è anche il River Plate, interessato a “riportare” il giocatore in Argentina. Per il momento si tratta di una pista ancora da sviluppare, ma il nome di Garnacho è tornato d’attualità e potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo del Napoli nelle prossime settimane.