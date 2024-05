Gasperini-Napoli, si decide stasera: il preferito di Aurelio De Laurentiis è sempre stato Vincenzo Italiano

Il futuro di Gian Piero Gasperini si deciderà dopo la finale di Europa League. Il tecnico dell’Atalanta affronterà una delle partite più importanti della sua carriera e qualsiasi decisione sarà presa solo nei giorni successivi a tale evento.

Molti sono i nomi accostati al club azzurro in queste settimane. Il preferito di Aurelio De Laurentiis, già dalla scorsa stagione, è sempre stato Vincenzo Italiano. Lo scorso anno, però, il presidente non ha voluto dare l’affondo per via dei rapporti d’amicizia con la dirigenza della Fiorentina.

VINCENZO ITALIANO IL PREFERITO DA AURELIO DE LAURENTIIS: UNA DECISIONE SARA’ PRESA DOPO LA CONCLUSIONE DEL MASSIMO CAMPIONATO ITALIANO

Dal momento che tutti gli allenatori accostati al club azzurro sono ancora sotto contratto, una decisione ufficiale sarà presa solo nei prossimi giorni, ovvero quando si concluderà il campionato di Serie A.