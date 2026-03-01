Gasperini vuole alla Roma un ex obiettivo del Napoli

Un’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore da AreaNapoli.it accende il mercato estivo con largo anticipo. Secondo quanto riportato dal portale, la Roma starebbe valutando seriamente il profilo di Teun Koopmeiners, oggi alla Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Notizia lanciata proprio a poche ore dalla sfida tra Roma e Juventus di questa sera.

Alla base dell’interesse giallorosso ci sarebbe soprattutto la possibile influenza di Gianpiero Gasperini, grande estimatore del centrocampista olandese. Il tecnico, che lo ha valorizzato durante l’esperienza comune all’Atalanta, vedrebbe in Koopmeiners un elemento ideale per dare qualità, inserimenti e leadership alla mediana romanista.

Il legame tra allenatore e giocatore rappresenterebbe dunque la chiave dell’operazione. Gasperini considera Koopmeiners un vero e proprio pupillo, capace di interpretare più ruoli con intelligenza tattica e continuità. Caratteristiche che la Roma ritiene fondamentali per compiere un ulteriore salto di qualità nel progetto tecnico.

La Juventus, dal canto suo, non avrebbe ancora aperto ufficialmente alla cessione, ma molto dipenderà dalle strategie economiche e sportive estive. Un’offerta convincente potrebbe spingere i bianconeri a valutare la situazione, soprattutto davanti a una possibile richiesta esplicita del giocatore.

C’è da dire che il Napoli in passato aveva seguito con attenzione l’olandese, considerandolo un rinforzo ideale per il centrocampo. Tuttavia, sempre secondo AreaNapoli.it, l’interesse partenopeo sarebbe oggi raffreddato, lasciando campo libero alla Roma in una trattativa che potrebbe animare i prossimi mesi di mercato.