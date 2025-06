Gatti non rinnova ancora con la Juve: Napoli interessato al difensore

C’è un giocatore alla Juventus che non è certo della permanenza in bianconero. La società ancora non gli ha dato una risposta definitiva circa il rinnovo di contratto. Questo giocatore è Federico Gatti, il quale è molto gradito anche ad Antonio Conte.

A tal proposito, secondo Tuttosport, il Napoli avrebbe fatto passi concreti in avanti verso il difensore. “Gatti ha dimostrato sul campo di meritare rinnovo ed adeguamento”, “se non sarà al centro del progetto, occhio al Napoli, Manna stravede per lui”, “il costo del cartellino è di circa 25 milioni di euro”, queste alcune frasi estratte e riassunte da Tuttosport.

Il giornale parla anche di stipendio eventuale per Gatti: “Il Napoli non avrebbe problemi a garantire un quinquennale da 3 milioni annui”. Il futuro di Gatti quindi è tutto da scrivere, non è affatto escluso il divorzio dalla Juventus.

Nella lista del Napoli per la difesa, oltre Gatti, ci sono anche Sam Beukema e Chalobah, rispettivamente di Bologna e Chelsea. Già conclusi invece i colpi di mercato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Vicino, ma non ancora concluso, è invece l’affare Musah col Milan.