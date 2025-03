Scambio Gatti-Osimhen? Manna dice ‘no’

Durante la pausa campionato per via delle nazionali, non si può non parlare di calciomercato. Tante sono le notizie che trapelano in questi giorni. In particolare, i rumors legati alla trattativa tra il Napoli e Federico Gatti, difensore attualmente in forza alla Juventus, sono quelli che più hanno attirato l’attenzione dei tifosi.

Stando a quanto scrive Il Mattino, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sarebbe molto interessato al difensore 26enne ex Frosinone. Infatti, fu lo stesso Manna a portare Gatti alla Juventus.

Tra le vie per concretizzare questa trattativa, c’era quella che portava ad uno scambio tra Napoli e Juventus. I giocatori coinvolti sarebbero appunto Gatti e Victor Osimhen, attualmente in prestito ai turchi del Galatasaray.

Gli azzurri avrebbero dovuto ricevere un conguaglio economico in cambio. Tuttavia questa ipotesi non ha trovato riscontri. Le due trattative sono del tutto separate e sembrano entrambe destinate a concludersi con un nulla di fatto.

Questo perché i bianconeri chiedono tanto per Gatti. Di conseguenza, il Napoli ha scelto di andare su altri obiettivi. I nomi più gettonati sono al momento Oumar Solet dell’Udinese e Sam Beukema del Bologna.