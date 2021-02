Gattuso-ADL, chiacchere cordiali in ritiro: colpo di scena in arrivo?

In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis sa che la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per evitare di far finire il club in un profondo rosso dal punto di vista economico-finanziario.

Per questo motivo il numero uno azzurro è molto preoccupato per le sorti della squadra e del suo allenatore, Rino Gattuso.

Secondo quanto appreso dall’edizione de Il Mattino, ci sarebbe un vero e proprio colpo di scena nel rapporto tra il mister e il presidente partenopeo.

Durante l’ultimo ritiro, infatti, ci sarebbero state delle chiacchere tra i due, con la rottura, a fine stagione, che potrebbe anche non esserci. Gattuso conosce Aurelio De Laurentiis e i suoi modi, così come il presidente conosce i modi del suo allenatore.

Il Mattino, infine, conclude che il discorso rinnovo che è stato chiuso dopo la sconfitta col Verona, potrebbe riprendere ben presto. Tutto dipenderà, però, dalle prossime prestazioni della squadra.