Gattuso avvisa Rrahmani, col Rijeka possibile sorpresa dal primo minuto

La prossima partita di Europa League del Napoli si avvicina. La squadra di Rino Gattuso sarà impegnata sul campo del Rijeka giovedì sera alle ore 18.55, con il mister che è pronto a cambiare qualcosa rispetto all’ultima gara persa contro il Sassuolo.

La sconfitta, infatti, ha fatto molto male a Rino Gattuso, motivo per il quale scenderanno in campo anche delle novità per far rifiatare chi ha giocato di più durante questo inizio di campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, potrebbe esservi un esordio in difesa, con Rrahmani che è stato allertato dal mister.

Proprio sul difensore, infatti, si sono concentrati il mister e il suo vice negli ultimi giorni. L’obiettivo è quello di inserirlo dal primo minuto.

Arrivato la scorsa estate, il difensore ex Verona non è ancora riuscito a mettersi in mostra, con Gattuso che spesso gli preferisce Koulibaly, Manolas e Maksimovic. Contro il Rijeka potrebbe essere la sua opportunità per tagliarsi un posto migliore rispetto a quello di quarta scelta.