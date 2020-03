Gattuso convinse De Laurentiis ad acquistare Diego Demme dal Lipsia

Durante l’avvicendamento tra Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, sembrava inevitabile che il Napoli non potesse che migliorare le sue prestazioni. Poi, all’inizio, il tecnico calabrese ha cominciato la sua avventura al Napoli nel peggiore dei modi e la società ha ritenuto opportuno condurre un mercato di riparazione importante.

Oltre ad aver chiuso qualche operazione per l’estate come gli innesti di Petagna dalla Spal e di Amrabat dal Verona, la squadra è stata subito rinforzata con gli innesti di Lobotka, Politano ma soprattutto di Diego Demme dal Lipsia. Il centrocampista tedesco di origini italiane sembrava all’inizio un acquisto per puntellare la rosa e avere una riserva in più, ma poi il cambio ha emanato la sua sentenza.

Demme si è inserito magistralmente nella rosa del Napoli e Gattuso ha iniziato fin da subito a lanciarlo titolare e a confermarlo partita dopo partita. È stato cruciale il suo inserimento nel cambio modulo, soprattutto visti i problemi di Allan che non sono ancora rientrati e, probabilmente, sono destinati a non farlo mai.

Il tedesco non ha per nulla fatto rimpiangere il brasiliano e, anzi, ha fornito prestazioni di livello e ha addirittura segnato in un’occasione candidandosi a titolare indiscutibile nei prossimi mesi. Prima che il Coronavirus fermasse tutto, insomma. Demme era il titolare indiscutibile di questa squadra e, lo sarà ancora, non appena l’emergenza Covid-19 rientrerà definitivamente.

Non c’è da sorprendersi visto che, a gennaio, fu proprio lo stesso Gennaro Gattuso a convincere De Laurentiis dell’acquisto del calciatore dal Lipsia. All’inizio De Laurentiis era scettico perché avrebbe preferito un regista con più esperienza, ma Gattuso fu categorico: “Presidente, se lo prendiamo facciamo un grande colpo. È pur sempre il centrocampista del Lipsia, primo in Bundesliga”.