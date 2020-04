Gattuso cuore d’oro: si riduce lo stipendio per aiutare i dipendenti del Napoli

Che Gennaro Gattuso sia una persona buona e generosa non lo scopriamo certo oggi. E’ sempre giusto però risaltare le buone azioni quando esse avvengono. Ecco allora che il tecnico del Napoli si è reso protagonista di un bellissimo gesto, dell’ennesimo della sua carriera.

‘Ringhio’ infatti, in questo periodo di crisi sanitaria e finanziaria, ha deciso di ridursi lo stipendio del 20% per aiutare i dipendenti dell’SSC Napoli lasciati in cassa integrazione. Un gesto molto generoso a cui, dicevamo, Gennaro Gattuso non è nuovo.

La sua giovane carriera da allenatore è stata infatti, sin dall’inizio, caratterizzata da impieghi in situazioni societarie non al top. In particolare si ricordano per tale motivo le sue parentesi a Palermo, all’OFI Creta ed al Pisa.

Soprattutto in queste ultime due società Gennaro Gattuso ha dovuto fronteggiare problemi societari molto seri, che lo hanno visto protagonista in prima linea in difesa dei più deboli in quel momento.

Allo stesso modo così il tecnico calabrese si è schierato in questo periodo al fianco dei dipendenti dell’SSC Napoli messi in cassa integrazione dal presidente Aurelio De Laurentiis. Un gesto forse piccolo ma che significa tanto nel classificare Gattuso come uomo. L’ennesima prova dell’umanità di ‘Rino’, sempre generoso e dal cuore d’oro.

E’ da dire infine come il gesto abbia scatenato su di sé parecchi complimenti, dalle più disparate tifoserie. Da apprezzare ad esempio le belle parole spese dagli juventini sul webin quest’occasione. Nonostante infatti quella bianconera sia per molti versi una tifoseria opposta a quella azzurra, è bello vedere come i bei gesti possano accomunare i vari tifosi.