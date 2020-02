Gattuso scarta Lozano e Meret: “Non sono aziendalista”

Gennaro Gattuso, come tutti sanno, non guarda in faccia a nessuno e va dritto per la sua strada. Anche se si parla del presidente Aurelio de Laurentiis. Scherzi a parte, a parlare sono i fatti. A ormai due mesi dall’inizio della sua gestione risulta evidente come due tra i grandi acquisti del Napoli del calciomercato estivo 2019 non vengono considerati come pedine fondamentali. Si tratta di Hirving Lozano e Alex Meret.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brescia, poi vinta in rimonta per 2 a 1, Gattuso ha risposto alla domanda riguardo il loro scarso utilizzo e ha chiaramente detto di non essere aziendalista, dichiarando, dunque, di schierare i giocatori solamente in base alla loro funzionalità e non in base alle necessità o alle richieste del Presidente.

Lozano è l’acquisto più caro della storia del Napoli in virtu dei 42 milioni di euro che la dirigenza partenopea ha dovuto versare al PSV. Il messicano ha totalizzato fin qui solamente 16 presenze in campionato con due goal, ma ha giocato in tutte le partite di Champions League (seppur sotto la gestione Ancelotti). A dimostrazione della bocciatura da parte di Gattuso, l’acquisto a gennaio di Matteo Politano, che, per il momento, gli viene preferito perché considerato più pronto.

Un altro elemento della rosa del Napoli che il tecnico calabrese ha fatto fuori dall’undici titolare è Alex Meret. Dall’analisi delle ultime partite è ormai chiaro che il portiere titolare del Napoli è il colombiano David Ospina. Gattuso ha più volte dichiarato di preferirlo al talento italiano perché più pratico con il gioco con i piedi e tale fiducia non è stata persa nemmeno dopo l’evidente e grottesco errore su Immobile che è costato la sconfitta contro la Lazio.