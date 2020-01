Gattuso: “Dimissioni? Sapevo dove stavo venendo”. ADL infuriato col mister

In casa Napoli la questione è davvero delicata. Dopo l’ennesima sconfitta, questa volta per mano della Fiorentina, la quarta consecutiva al San Paolo, la squadra di Gennaro Gattuso rischia seriamente di andare in Serie B in caso di ulteriori risultati negativi. Il Genoa, infatti, dista solo 10 punti e, al momento, gli uomini di Gattuso non sono in grado di mettere piede sul terreno di gioco.

Al termine della partita, si è già parlato di possibili dimissioni di Gennaro Gattuso. Il mister ha subito voluto chiarire la sua posizione: “Sono stato informato da Nicola Lombardo che, nelle ultime ore, sta circolando una voce su di me e le possibili dimissioni. Voglio farvi presente che io non ho la minima intenzione di dimettermi. Sapevo dove stavo andando incontro e potevo stare tranquillo a casa mia o andare su una panchina più facile rispetto a questa di Napoli“.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis è infuriato con Gennaro Gattuso per l’ennesima prestazione sotto tono della squadra.

Addirittura, il giornale rivela che il presidente azzurro, se Carlo Ancelotti fosse stato ancora libero, non ci avrebbe pensato due volte a richiamarlo ad allenare la squadra. Ancelotti, però, è ormai l’allenatore dell’Everton ed in Inghilterra sta guadagnando fior di milioni. Si parla, infatti, di Aurelio De Laurentiis su tutte le furie davanti alla TV al seguito della sconfitta di ieri.

Il presidente, in particolare, punta il dito sulla formazione scelta dal nuovo mister, soprattutto in difesa. De Laurentiis, infatti, non riesce a comprendere il motivo per cui Luperto è stato schierato sulla fascia sinistra e Di Lorenzo centrale per poi cambiare tutto dopo soli 30 minuti.