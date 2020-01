Gattuso e la frase su Ancelotti: “Il Napoli giocava il miglior calcio in Italia, poi…”

In casa Napoli erano anni che non si assisteva ad un cambio di allenatore nel corso della stagione. L’ammutinamento dei calciatori nel mese di Novembre e i pessimi risultati hanno portato Aurelio De Laurentiis ad esonerare Carlo Ancelotti e prendere Gennaro Gattuso come nuovo allenatore.

Fino a questo momento, il cambio mister non sembra aver dato i suoi frutti. La squadra azzurra, infatti, in campionato è finito nella metà destra della classifica con la SSC Napoli che si ritrova addirittura a lottare per la zona retrocessione lontana solo dieci punti.

Durante le ultime conferenze, il mister Gennaro Gattuso ha lanciato qualche frecciatina a Carlo Ancelotti: “Per anni il Napoli ha giocato il miglior calcio in Italia. Per tanti mesi, poi, si è fatto un calcio diverso che ha portato la squadra a toccare il fondo. Ora si sta cercando di ripartire per riportare la squadra dove merita“.

Con queste parole mister Gattuso ha messo nel mirino il lavoro fatto dal suo predecessore. L’allenatore partenopeo, infatti, ha trovato un pessimo ambiente con una squadra alle corde.

Bisogna però sottolineare che Carlo Ancelotti, nonostante tutte le difficoltà ed un ‘guerra’ tra calciatori e società a seguito dell’ammutinamento di Novembre, è riuscito a portare gli azzurri agli Ottavi di Champions League in un girone con il Liverpool campione d’Europa e del Mondo. Proprio contro la squadra che ora comanda la Premier e non perde in campionato da oltre un anno, l’ex allenatore azzurro ha rimediato ben quattro punti vincendo al San Paolo e pareggiando ad Anfield Road.