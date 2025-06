Gattuso fa una “sorpresa” al Napoli: pronta la convocazione a Marianucci

Gennaro Ivan Gattuso sarebbe intenzionato a portare in nazionale Luca Marianucci. Il neo acquisto partenopeo sarebbe già ritenuto pronto dal nuovo tecnico della nazionale italiana e vorrebbe averlo con sé durante le qualificazioni ai prossimi mondiali

Marianucci pronto per la nazionale?

Troppo presto per dirlo, anche se secondo Gennaro Gattuso sarebbe prontissima la chiamata per Luca Marianucci in nazionale. L’ex difensore dell’Empoli, appena passato al Napoli, potrebbe ritrovarsi immediatamente convocato con l’ex centrocampista del Milan che lo vorrebbe come perno della sua nazionale. Questa sarebbe una vera e propria sorpresa, soprattutto perché è difficile ormai vedere un giovane che deve ancora dimostrare tutto debuttare in nazionale.

La difesa del futuro in nazionale

Difficile emergere al giorno d’oggi tra i convocabili della nazionale, specialmente se devi portare avanti la nomea di una nazionale che fino a poco tempo fa aveva Chiellini e Bonucci. Eppure di difensori per il futuro non ne mancano di certo. Basti pensare ai vari Giorgio Scalvini, Pietro Comuzzo, Diego Coppola, Giovanni Leoni e senza dimenticare di Caleb Okoli che nella stagione appena passata ha fatto bene con il Leicester, nonostante la retrocessione. Luca Marianucci può davvero diventare un buon difensore se seguito bene e Gennaro Gattuso lo sa.