Gattuso ha problemi in attacco: Mertens con guai fisici e Osimhen in diffida

La convincente vittoria di ieri contro lo Spezia, lancia sempre di più il Napoli verso la conquista di uno dei posti utili per qualificarsi alla prossima Champions League, la cui lotta vede coinvolte anche Juventus, Milan, Atalanta e Lazio.

Gli azzurri sono la squadra con il calendario apparentemente più facile: la prossima giornata vede impegnata la squadra di Gattuso allo Stadio Maradona contro l’Udinese, per poi andare a Firenze alla penultima giornata e chiudere il campionato in casa contro l’Hellas Verona. La cosa più importante è che Gattuso e i suoi sono padroni del proprio destino: vincendole tutte, a prescindere dagli altri risultati, sarebbero matematicamente in Champions.

Uno dei protagonisti assoluti di questa parte finale di campionato in casa Napoli è senza dubbio Victor Osimhen autore di due goal e un assist contro i liguri nella partita di ieri. Tuttavia, c’è un grosso problema, in quanto il nigeriano dopo il cartellino giallo rimediato ieri è andato in diffida e rischia di saltare la penultima o l’ultima giornata in caso di un altro giallo.

Il problema si fa ancor più spinoso visti i problemi fisici di Mertens, che obbligano, quindi, Osimhen a essere molto più guardingo visto che il Napoli non potrebbe permettersi l’assenza di due dei suoi pilastri dell’attacco.

Osimhen ha raggiunto ieri quota 10 goal in campionato e, soprattutto, pare essere in forma smagliante. I problemi fisici e di Covid di quest’anno sembrano essere solo un lontano episodio e tutti, futuro allenatore del Napoli compreso, si augurano di poter avere a disposizione il nigeriano al 100% per tutto l’arco della prossima stagione.