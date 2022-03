Gattuso ha ragione, Politano sta facendo la differenza

L’ex allenatore del Napoli sta avendo ragione, Politano si sta dimostrando uno dei migliori giocatori del Napoli

Gattuso si espose in maniera abbastanza schietta verso la dirigenza partenopea, parlando di Matteo Politano. Secondo l’ex allenatore partenopeo, il calciatore italiano sarebbe potuto diventare un titolare e non una semplice riserva. Beh, il tempo sembra avergli dato ragione.

In termini realizzativi non si starà dimostrando ai livelli della scorsa annata, ma quella di Politano è una stagione comunque encomiabile sotto il punto di vista del sacrificio. Il calciatore romano sta dimostrando di poter meritare un posto nell’undici titolare di Spalletti, dando tutto se stesso pur di far vincere la squadra.

Ringhio aveva ragione

“Farà la differenza, non sarà solo una alternativa” queste le parole che Gattuso disse a Cristiano Giuntoli, riferendosi a Politano. L’ex Inter sembrava arrivare in sordina, specialmente dopo un’esperienza non propriamente esaltante con la maglia dell’Inter. Invece sta superando le più rosee aspettative.

33 le presenze stagionali dell’ala destra, condite da 3 reti e 7 assist. Non il massimo sotto rete, ma comunque un buon apporto alla squadra per contributo. Il calciatore ex Roma e Sassuolo sta dimostrando di poter restare in una grande piazza e di potersi guadagnare un posto tra i più grandi della Serie A. Un calciatore che a quasi 29 anni è nel pieno della sua maturità e che sta riuscendo ad aiutare la squadra ad arrivare a grandi obiettivi. Magari, chissà, potrà spingerla verso lo scudetto. La stagione non è ancora finita e può ancora migliorare e far meglio.