Napoli, Gattuso e la mancata convocazione di Buongiorno: è solo legata al suo recente infortunio

La Nazionale italiana ha inaugurato un nuovo ciclo con Rino Gattuso al comando. Il tecnico calabrese, insediato sulla panchina azzurra, ha presentato la sua seconda lista di convocati in vista degli impegni ufficiali per la qualificazione ai Mondiali. Un elenco che vede tra i grandi assenti Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli reduce da una brillante stagione in Serie A.

Come lo scorso settembre, la scelta di non includere il centrale partenopeo non è stata dettata da motivazioni tecniche. Gattuso, infatti, stima moltissimo Buongiorno e lo considera un punto fermo del futuro azzurro. Tuttavia, il giocatore, ora che ha recuperato dall’infortunio, non è al massimo della forma. Proprio per questo la decisione sarebbe maturata in accordo con lo stesso calciatore, con l’obiettivo di consentirgli un pieno recupero senza forzare i tempi.

Il commissario tecnico ha ribadito la sua fiducia nel difensore del Napoli, sottolineando come si tratti solo di un rinvio e non certo di un’esclusione definitiva. In ottica futura, il ruolo di Buongiorno potrebbe rivelarsi fondamentale nello scacchiere tattico di Gattuso. Il CT sa bene di avere tra le mani un leader difensivo.