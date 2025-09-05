Napoli, Gattuso non convoca Buongiorno in Nazionale: la motivazione è soltanto legata al suo recente infortunio

La Nazionale italiana ha inaugurato un nuovo ciclo con Rino Gattuso al comando. Il tecnico calabrese, appena insediato sulla panchina azzurra, ha presentato la sua prima lista di convocati in vista dei prossimi impegni ufficiali. Un elenco che vede tra i grandi assenti Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli reduce da una brillante stagione in Serie A.

La scelta di non includere il centrale partenopeo non è stata dettata da motivazioni tecniche. Gattuso, infatti, stima moltissimo Buongiorno e lo considera un punto fermo del futuro azzurro. Tuttavia, il giocatore ha recentemente affrontato un’operazione che lo ha costretto lontano dal campo per circa 40 giorni. Proprio per questo la decisione sarebbe maturata in accordo con lo stesso calciatore, con l’obiettivo di consentirgli un pieno recupero senza forzare i tempi.

Questa una parte delle dichiarazioni dell’ex Napoli: “Chiesa non è stato convocato? Non si sentiva pronto per tornare perché voleva sentirsi al 100%. Abbiamo deciso insieme. Anche su Raspadori il minutaggio fin qui è stato basso, Giacomo ha in testa qualcosa di diverso. Abbiamo lasciato a casa Buongiorno, Ricci, Cristante ma loro fanno parte del nostro progetto”.

Il commissario tecnico ha ribadito la sua fiducia nel difensore del Napoli, sottolineando come si tratti solo di un rinvio e non certo di un’esclusione definitiva. In ottica futura, il ruolo di Buongiorno potrebbe rivelarsi fondamentale nello scacchiere tattico di Gattuso. Il CT sa bene di avere tra le mani un leader difensivo.