Gattuso non convinto da Rrahmani: si prospetta un addio per il kosovaro

Uno degli acquisti del Napoli della scorsa sessione invernale di calciomercato è stato Amir Rrahmani dal Verona. Il calciatore kosovaro era stato acquistato già a gennaio 2020 salvo poi restare in prestito in gialloblù fino a fine giugno quando ha poi raggiunto i suoi compagni azzurri a Castelvolturno.

Il suo feeling con Gennaro Gattuso, tuttavia, non è mai sbocciato. In questa stagione il difensore ha accumulato solamente 3 presenze in campionato per un totale di 59 minuti e una presenza in Coppa Italia complice anche un infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per un po’.

Il giornalista di calciomercato Luca Marchetti ha detto la sua intervenendo alla trasmissione odierna “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. L’esperto di SKY ha parlato a 360 gradi del Napoli dicendo che a prescindere dal cambio di sistema i gioco, le scelte importanti restano quelle su determinati calciatori.

“Perché si riparte sempre dal basso? Uno stile che hanno tanti, a volte si rischia troppo. Quando il pallone è alto non sei sicuro da prenderla tu ma a volte, con la costruzione dal basso, ci si accollano rischi troppo grandi. Hysaj? Può giocare a sinistra ma non centrale. Bakayoko non ha giocato bene, l’Atalanta aveva un’aggressione maggiore sulla seconda palla”.

Marchetti ha detto la sua anche su Rrahmani. “Sul mancato impiego di Rrahmani nelle ultime partite, mi sembra evidente che non rappresenti quel profilo di giocatore che riesca a convincere Gattuso”.

Difficile dunque pensare a un futuro in azzurro per il calciatore classe 1994. Tuttavia, il suo lungo contratto in scadenza a giugno 2024 rende difficile la sua cessione anche in virtu dei 14 milioni di euro che De Laurentiis sborsò circa un anno fa per averlo.