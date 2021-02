Gattuso: “Non è facile senza dieci giocatori, meritavamo qualcosa in più”

Al termine della partita contro il Granada, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo della partita ma anche della delicata situazione attuale.

“Non lo so, domani faremo la conta. Posso solo assicurare che non è facile. Noi oggi dobbiamo pensare a chi mettere in campo domenica. Politano ha male al costato e fa fatica a correre. Non abbiamo dieci giocatori, questo rende tutto difficile. Ma è inutile stare qui a piangere, bisogna trovare le soluzioni“.

“Dobbiamo essere più precisi, dobbiamo rivedere l’approccio alla partita ma per come siamo messi e per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più“.

Rino Gattuso ha quindi dato, in parte, anche la colpa alle molte assenze. Il problema del gioco poco entusiasmante, però, è ormai presente da diversi mesi.

Infine, Gattuso ha parlato di Victor Osimhen: “93 giorni non sono pochi, gioca ancora con una fasciatura e non è al 100%. Deve trovare continuità e brillantezza per esprimere il suo gioco, in questo momento ha tante pause e non riesce a esprimere il suo gioco“.