Gattuso: “Non mi dimetto, con Osimhen e Mertens abbiamo giocato in nove”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della vittoria di ieri contro lo Spezia e della situazione delicata che sta vivendo in casa partenopea.

“Tengo i primi gol nei primi 5 minuti, sennò sembriamo dilettanti allo sbaraglio. Dovevamo far ritrovare condizione a Osimhen-Mertens, uno rientrava da mesi fuori, l’altro da un problema alla caviglia che necessita di tempo per passare. Quando giochi in nove è difficile. Per come sono forti stanno giocando al 30-40%. Ed è normale che questi test li fai sul 4-0″.

“Sono un professionista, non mi devono dare fiducia. Mi dà fastidio che altri vostri colleghi mi chiedano sistematicamente se io stia per dare le dimissioni, non capisco perché lo facciano solo con me. Non mi dimetto, l’ho fatto al Milan perché penso di aver fatto quello che dovevo fare in quel momento. Io sto buttando il sangue dalla mattina alla sera. Se poi non vado bene alla società, prenderanno delle decisioni. Ma non capisco perché sento parlare sempre di Gattuso”.

Gattuso, quindi, per il momento non ha la minima intenzione di dimettersi. Il mister sta dando infatti tutte le sue energie per portare il Napoli in alto.

Gattuso ha infine concluso: “Di Padre Pio ce n’è uno. Mancherei di rispetto alla mia professionalità e a chi lavora con me. Sto qua, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare”.