Gattuso su Lozano: “Aveva un problema alle gambe, ADL non è un pazzo che spende 40 mln”

La vittoria contro la Real Sociedad ha regalato a Rino Gattuso tre punti fondamentali per cercare di qualificarsi al girone di Europa League. La sconfitta contro l’AZ, infatti, stava per complicare i piani societari.

Grazie alla bella rete di Politano, anche se deviata, la squadra è riuscita a vincere una partita ostica, con la squadra spagnola che ha fatto il possibile per non subire la sconfitta.

Al termine della partita, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche di Scudetto: “Sinceramente no. Non lo so, forse sì forse no. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con grande serietà. E’ una squadra forte e mi dà tanta sicurezza. Per la qualità che abbiamo mi piacerebbe riuscire a venire qui e giocare in modo diverso“.

Gattuso, infatti, mai come quest’anno sembra avere un Napoli completo con ogni settore del campo ben occupato.

Infine, il mister ha parlato anche di Lozano e il confronto con lo scorso anno: “Aveva un problema. Io lo ricordo quando giocava nel PSV e non è che qui Giuntoli e la società sono pazzi e si vanno a spendere 40 milioni per un giocatore. Il problema era quello che aveva poca forza nelle gambe e quando scattava ci metteva tempo per recuperare“.