Gavi, il Bayern Monaco pronto a strapparlo a Juventus e Barcellona

Gavi potrebbe lasciare Barcellona nel 2023. Juventus e Bayern Monaco si sono già mosse su di lui per provare a prenderlo

18 anni e già un futuro da sogno. Il calciatore classe 2004 è già considerabile un top player, tanto che i più grandi club d’Europa si sono già mossi per provare a prenderlo. Il Barcellona sta tentando da mesi di rinnovare il suo contratto, ma senza successo a causa dei paletti economici imposti dalla Liga.

Il calciatore spagnolo a Giugno prossimo potrebbe essere libero di lasciare il blaugrana e accasarsi dove vuole, con Juventus e Bayern Monaco pronte a darsi battaglia per lui. I bavaresi sono in netto vantaggio, per ora.

Possibile pericolo per i blaugrana

18 anni e già vale 60 milioni. In maglia blaugrana ha già collezionato 51 presenze con 2 gol e 6 assist. Titolare inamovibile della squadra di Xavi, che lo vede come uno dei suoi perni più importanti.

Il pericolo di perderlo resta elevatissimo, specialmente perché il calciatore potrebbe finire per ricevere offerte faraoniche dall’estero e la possibilità di vincere qualcosa già in giovane età potrebbe intrigarlo e non poco. Il calciatore ha già una buona esperienza internazionale, considerando anche che ormai può dirsi uno dei giocatori più importanti del ciclo della nazionale spagnola.

Bayern Monaco e Juventus continuano ad osservare l’evolversi della situazione. Il tempo stringe per il Barcellona e più passano i giorni peggio è. I tedeschi potrebbero chiudere la trattativa il prima possibile e ripetere un’operazione alla De Ligt. Giovane, di talento e che possa essere inserito in prima squadra.