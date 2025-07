Napoli, pressing sul nuovo attaccante: l’affare può chiudersi a 45 milioni di euro?

Il Napoli non si ferma sul mercato e accelera per Dan Ndoye. L’esterno offensivo svizzero del Bologna è diventato uno degli obiettivi principali della dirigenza azzurra, che è pronta a presentare una nuova offerta per convincere il club emiliano a cedere il giocatore. Antonio Conte ha dato il suo ok all’operazione e spinge per avere l’attaccante a disposizione già nel ritiro estivo.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il primo tentativo del Napoli non ha portato ai risultati sperati, ma il club partenopeo non ha intenzione di mollare la presa. Una nuova proposta, più vicina alle richieste del Bologna, è pronta per essere formalizzata. L’intenzione è chiara: anticipare la concorrenza, evitare aste di mercato e regalare a Conte un profilo ideale.

Dan Ndoye, classe 2000, è reduce da una stagione molto positiva con la maglia rossoblù, conclusa con la storica qualificazione in Champions League. Le sue prestazioni sono state confermate anche a Euro 2024, dove ha vestito la maglia della Svizzera con grande personalità e continuità. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce, unita a forza fisica e spirito di sacrificio, lo rendono un elemento particolarmente gradito allo staff tecnico azzurro.

Il Bologna, consapevole del valore del giocatore, non è intenzionato a svendere e chiede una cifra importante. Tuttavia, i contatti tra i due club proseguono e le prossime ore potrebbero essere decisive. L’offerta in arrivo potrebbe rappresentare una svolta nella trattativa: il Napoli vuole chiudere al più presto, inserendo Ndoye nel nuovo progetto tecnico che sta prendendo forma sotto la guida di Conte.

Nel frattempo, il giocatore osserva con attenzione gli sviluppi. Napoli è una destinazione gradita, e la possibilità di giocare in una piazza ambiziosa come quella azzurra rappresenta una tappa importante per la sua crescita. Il Napoli è arrivato ad offrire 40 milioni di euro tra prestito, riscatto e bonus. Una cifra pari alle richiesta del Bologna. Tuttavia, è probabile che, con queste condizioni, si chiuda ad una cifra superiore e che potrebbe anche toccare i 45 milioni di euro.