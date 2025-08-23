Napoli, Aurelio De Laurentiis regala a Conte il colpo Hojlund: affare da 50 milioni di euro per il dopo Romelu Lukaku

Let’s go, come scrive la Gazzetta dello Sport, ma con la consapevolezza che nel calciomercato i tempi sono dettati da troppi interessi differenti. È una maratona iniziata subito dopo l’infortunio di Lukaku e che procede passo dopo passo. In questo scenario serve pazienza, nervi saldi e anche un pizzico di spregiudicatezza.

Il direttore sportivo Giovanni Manna continua i contatti quotidiani con il Manchester United e con l’entourage di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, classe 2003, è diventato la priorità assoluta del club azzurro, superando alternative come Arokodare, Jackson e Dovbik. La trattativa resta complessa, ma una luce sembra intravedersi in fondo al tunnel: i Red Devils hanno aperto al prestito oneroso, mentre il Napoli ha messo sul piatto un contratto da 4,5 milioni netti a stagione per convincere il giocatore a rinunciare all’obbligo di riscatto immediato.

Il progetto tecnico illustrato a Hojlund è chiaro: sarà il fulcro dell’attacco in una stagione densa di impegni tra Serie A e Champions League, con l’obiettivo di difendere lo scudetto e recitare un ruolo da protagonista in Europa. Una vetrina internazionale che il bomber danese non può ignorare. La società partenopea, pur sensibile al bilancio, lascia aperta la possibilità di discutere il diritto di riscatto più avanti, forte della prospettiva di valorizzare un talento giovane e di farlo diventare patrimonio della squadra e della città.

L’all in su Hojlund è dunque sul tavolo. Il Manchester United valuta il cartellino tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra importante ma non inedita per un mercato sempre più gonfiato. Nel frattempo restano in sospeso altre operazioni: il possibile arrivo di Janlu Sanchez dal Siviglia, il futuro di Eljif Elmas richiesto dal Lipsia e monitorato anche dalla Roma. Tuttavia, dopo i 155 milioni di euro già spesi, il presidente Aurelio De Laurentiis non intende compiere passi azzardati. La tentazione Hojlund, però, resta fortissima: un investimento che potrebbe cambiare il volto del Napoli di Conte.