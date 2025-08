Napoli, la Gazzetta dello Sport anticipa il nuovo acquisto: “Accordo totale con l’ex calciatore del Real Madrid”

Il Napoli si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per la corsia mancina: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto un accordo totale con il Girona per il trasferimento di Miguel Gutierrez. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e la chiusura sembra davvero ad un passo. Il terzino sinistro spagnolo, classe 2001, è stato individuato come il profilo ideale per il progetto tecnico di Antonio Conte.

Dopo settimane di contatti e trattative, il club partenopeo avrebbe trovato la quadra con il Girona sulla base di una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Gutierrez, cresciuto nel vivaio del Real Madrid e protagonista di un’ottima stagione nella Liga, è pronto a firmare un contratto pluriennale con il Napoli. Il club azzurro, che punta a migliorare profondamente la rosa, ha scelto di puntare su un giovane di talento ma già esperto, capace di garantire qualità e corsa sulla fascia sinistra.

Con questo colpo, il direttore sportivo Manna dimostra ancora una volta determinazione e chiarezza nelle strategie di mercato, portando a casa un altro tassello fondamentale per la nuova era targata Conte. L’arrivo di Gutierrez andrebbe a colmare una lacuna importante in difesa che spesso vede la coppia Olivera-Spinazzola ferma per infortuni. Nicolò Schira svela i dettagli: “Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli dal Girona per 20 milioni di euro. Contratto fino al 2030 (2,3 milioni di euro all’anno)”. Tra costo del cartellino ed ingaggio per 5 anni, quindi, il Napoli ha chiuso un investimento quinquennale da 31.5 milioni di euro.

L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con le visite mediche e la firma che sanciranno l’inizio della nuova avventura napoletana di Miguel Gutierrez. Gutierrez, una volta completate le ultime formalità, è pronto a firmare un contratto quinquennale con la società di Aurelio De Laurentiis. Un investimento importante che si inserisce nella strategia del nuovo corso targato Antonio Conte, il quale ha espresso apprezzamento per il profilo del giocatore.