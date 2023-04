Gazzetta dello Sport: “Caso plusvalenze, Napoli e altre squadre non saranno penalizzate nell’attuale campionato”

La penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze ha fatto sorgere diversi problemi nel campionato di Serie A. Non solo i bianconeri, infatti, sono coinvolti in tale scandalo, ma anche altre squadre quali Cagliari, Bologna, Atalanta, Sampdoria, Udinese e Sassuolo.

Intanto, nuove inchieste sono iniziate per altri club del massimo campionato italiano: Roma, Lazio, Salernitana e Napoli.

Con gli azzurri, in particolare, la questione è particolarmente delicata e si sta cercando di approfondire quanto più possibile. Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, i tifosi azzurri possono stare tranquilli in merito all’attuale campionato. Eventuali penalizzazioni, infatti, non ci saranno nella stagione in corso.