Gazzetta dello Sport: “Il Napoli sta chiudendo il primo colpo invernale”

Il calciomercato sta entrando nella sua fase cruciale. Dopo circa metà stagione, le dirigenze sono al lavoro per migliorare le proprie squadre ed aggiustare ciò che in questi mesi non è andato bene. Il Napoli è sicuramente la squadra che necessita di qualche ritocco per migliorare la posizione in campionato.

Gennaro Gattuso, per cercare di piazzarsi in zona Champions League, ha fatto una richiesta ben precisa ad Aurelio De Laurentiis: migliorare il centrocampo. Il cambio di formazione rispetto a Carlo Ancelotti, infatti, necessita un nuovi innesti nella metà campo e, secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe ad un passo dal chiedere per Lobotka.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, scrive che l’affare tra i due club è ormai fatto e che presto si arriverà alla conclusione della trattativa con esito positivo.

Lobotka sarà un nuovo calciatore del Napoli sulla base di 20 milioni di euro, una cifra che sarà raggiunta grazie all’inserimento di alcuni bonus. Il calciatore, invece, guadagnerà 2 milioni di euro per le prossime cinque stagioni.

Per il Napoli si tratta di un affare particolarmente importante. Raramente, infatti, la dirigenza partenopea ha speso così tanto per un calciatore durante il mercato invernale. La necessità di rinforzare il centrocampo, però, è fondamentale per raggiungere la zona Champions League, un traguardo fondamentale per il bilancio della SSC Napoli che in caso di mancato raggiungimento, sarà costretta a cedere un suo campione per tenere in ordine i conti societari.