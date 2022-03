Gazzetta dello Sport – Januzaj erede di Insigne? De Laurentiis riflette

Adnan Januzaj è un calciatore belga di origini albanesi, centrocampista o ala della Real Sociedad e della nazionale belga. Stando alle ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il giocatore classe 1995 potrebbe essere il candidato ideale per sostituire Insigne.

De Laurentiis riflette

Il Napoli è alla ricerca del candidato perfetto per sostituire Lorenzo Insigne, in partenza per giugno. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la questione: “Una delle soluzioni più accreditate è quella che porta al belga di origini kossovare Adnan Januzaj, 27 anni, in scadenza di contratto che ha rifiutato finora le proposte di rinnovo della Real Sociedad.

Un profilo interessante in una lista – quella degli svincolati – che diventa sempre più lunga e interessante e condizionerà il mercato della prossima estate. In Liga comunque nell’ultimo lustro ha fatto abbastanza bene: 122 partite (terzo giocatore più utilizzato dalla Real Sociedad) 14 reti e 16 assist.

Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità, l’ingaggio rientrerebbe nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis (su questo non si transige) e il club sta riflettendo se spingere per la firma o attendere ancora qualche altra situazione”.

Caratteristiche di Januzaj

Il giovane è considerato un talento emergente del calcio europeo. Januzaj ricopre il ruolo di trequartista, ma all’occorrenza può giocare anche come ala o seconda punta. Il valore si aggira attorno ai 12 milioni di euro, prezzo che rientrerebbe nell’ingaggio del club azzurro.