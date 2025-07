Gazzetta dello Sport: Juventus ancora interessata a Osimhen, ma ci sono alcuni ostacoli

L’attacco della Juventus, rispetto alla scorsa stagione, potrebbe cambiare totalmente aspetto. Dopo la conferma della chiusura della trattativa per Jonathan David, che arriverà a parametro zero dal Lille, i bianconeri sono ancora alla ricerca di chiudere il cerchio del reparto offensivo con molti nomi sia in entrata che in uscita che ancora tengono banco.

Il nome che maggiormente infiamma la tifoseria è quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ancora in bilico e il Napoli ha necessità di riuscire a piazzarlo per poter monetizzare e investire i proventi già in questa finestra di mercato, ma le trattative sono tutt’altro che facili.

Dopo aver giocato questa stagione in prestito al Galatasaray, Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida fino al 15 luglio solamente per i club stranieri. Finora, però, pare che nessuno abbia deciso di esercitarla, per cui la Juventus potrebbe pensare di fare un’offerta per portare a Torino uno degli eroi dello scudetto del 2023.

Da valutare, in ogni caso, la situazione di Dusan Vlahovic, ormai quasi separato in casa. Il suo altissimo ingaggio che ascenderà a 12 milioni di euro annui, rende molto complicato un suo trasferimento in un’altra squadra, ma il serbo sa di dover eventualmente abbassare le pretese in caso di addio alla Juventus.

Situazioni Vlahovic-Osimhen, dunque, praticamente interconnesse sullo sfondo anche di cosa succederà con Kolo Muani. Il francese è arrivato a gennaio dal PSG, ma l’idea della Juventus sarebbe quella di rinnovare il prestito di un altro anno. I campioni d’Europa, però, non accetterebbero a meno di una clausola che obbligherebbe la Juventus a riscattarlo nell’estate 2026.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rilancia l’interesse dei bianconeri per Osimhen, ma, ovviamente non sono gli unici a volerlo. Lo stesso PSG, in caso di vendita di Kolo Muani, potrebbe decidere di provare un assalto al nigeriano (chissà anche per ricomporre il tandem con Kvaratskhelia). Da non sottovalutare, infine, l’eventuale ingerenza di club di Premier come ad esempio l’Arsenal che già se ne era detta interessata.