GAZZETTA DELLO SPORT – Kvara in calo, condizione fisica non buona: il piano di Spalletti per il 4 gennaio

Il 4 gennaio riprenderà il campionato di Serie A e subito ci sarà una sfida Scudetto tra Napoli e Inter. La squadra di Luciano Spalletti arriva alla sfida da prima in classifica e non ha intenzione di perdere punti.

Proprio contro i nerazzurri ritornerà in campo Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano è rimasto fermo per quasi un mese dopo l’infortunio alla spalla rimediato nella partita di Champions League contro il Liverpool.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, l’attaccante non è ancora nella condizione migliore ed è sembrato in calo nelle amichevoli che gli azzurri hanno affrontato prima in Turchia e poi al Maradona.

Il quotidiano ha quindi lanciato una sorta di ‘allarme’ per il campione, il quale non è nella migliore condizione fisica. Per questo motivo, riporta il giornale, Luciano Spalletti e il suo staff hanno già preparato una tabella personalizzata di quindici giorni.

L’obiettivo è riportarlo al top per la partita dell’Inter e farlo giocare dal primo minuto. L’apprensione, per i tifosi, è capire se la squadra reggerà dopo una prima parte di stagione esaltante.