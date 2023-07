GAZZETTA DELLO SPORT – Rinnovo Osimhen congelato per non creare attriti, si aspetta la maxi-offerta

Dopo l’addio di Kim il Napoli può dire addio anche ad un altro calciatore: Victor Osimhen. È l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a mettere in guardia i tifosi napoletani circa il possibile addio dell’attaccante azzurro. Secondo quanto riportato da La Rosea, al momento il rinnovo del giocatore è congelato per non creare attriti tra giocatore e club. Sia l’agente che il presidente Aurelio De Laurentiis sono quindi in attesa della maxi-offerta per l’addio.

La Gazzetta aggiunge: “Siamo in una fase di attesa. La richiesta altissima di De Laurentiis, oltre 180 milioni, ha un po’ spaventato le pretendenti che elaborano strategie e valutano anche alternative. Come il Bayern che sta provando a trovare un accordo con il Tottenham per l’acquisto di Harry Kane. Il centravanti inglese con Mbappé e il cannoniere del Napoli sono un po’ i tre che stanno condizionando il mercato“.